ஸ்டாலினிடம் இருந்து சீனியர்களை விலக்கி வைக்கும் "ஓஎம்ஜி"... வெடிக்கும் அதிருப்தி குமுறல்கள்!

திமுகவின் 2-ம் கட்ட தலைவர்களை ஸ்டாலினிடம் இருந்து ஒதுக்கி வைப்பதில் அவரது குடும்ப நபர்களே தீவிரமாக இருக்கின்றனராம். இதனால் சீனியர் தலைவர்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனராம்.

English summary

DMK Sources said that Senior party leaders now very upset over working President MK Stalin Family's domination.