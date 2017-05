நீதிபதி கர்ணன் பொறுப்பின்றி செயல்பட்டதால்தான் 6 மாத சிறை தண்டனை- வழக்கறிஞர்கள் சாடல்

கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கர்ணன் பொறுப்பின்றி செயல்பட்டதால்தான் உச்சநீதிமன்றம் அவருக்குச் சிறைத் தண்டனை அளித்துள்ளது என்று மூத்த வழக்கறிஞர்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 13:32 [IST]

Tamil Nadu Senior Lawyers and Rtd judge Express their comment on Supreme Court order against Kolkata Judge Karnan