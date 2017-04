சென்னையில் அமைச்சர் தங்கமணி வீட்டில் 20 அமைச்சர்கள் திடீர் ஆலோசனை- தினகரனுக்கு எதிராக போர்க்கொடி?

சென்னையில் மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி வீட்டில் 20 அமைச்சர்களும், அதிமுக நிர்வாகிகளும் முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 22:15 [IST]

English summary

Senior Ministers gathered in Minister Thangamani's house and some discussion is going on.