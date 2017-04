விஜயபாஸ்கருக்கு எதிராக சீனியர் அமைச்சர்கள் போர்க்கொடி.. நடவடிக்கை எடுக்காத தினகரன் மீதும் அதிருப்தி

தினகரன் தரப்பில் நெருக்கடியை சந்தித்து வரும் அமைச்சர்கள், மற்றொருபக்கம், விஜயபாஸ்கரை பதவி நீக்கம் செய்ய கோரிக்கைவிடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

Senior Ministers turning away from TTV Dinakaran and Vijaya Bhaskar, says sources in the AIADMK.