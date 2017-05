தனிக் கட்சி தொடங்கும் ரஜினி... சிதறி சின்னாபின்னமாகப் போகும் தமிழக கட்சிகள்

தனிக்கட்சி தொடங்கும் ரஜினிகாந்துடன் திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல கட்சிகளின் தலைவர்கள் கை கோர்க்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Senior leaders from political parties will join hands with Super Star Rajinikanth.