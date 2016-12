அண்ணா, கருணாநிதி, எம்ஜிஆர் தொடங்கி இன்று "சின்னம்மா" தலைமையில் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன்!

அண்ணா காலத்தில் அரசியலுக்கு வந்த பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் இன்று அரசியல் மேடை எதுவும் ஏறாத சசிகலா தலைமையையும் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Anna Preiod Senior Politician Panruti Ramachandran also today accepted new "Chinnammaa" Sasikala as a party leader.