கொடநாட்டில் ஓபிஎஸ், நத்தம் சொத்து ஆவணங்கள்? கொள்ளையடிக்க முயன்றது மூத்த அமைச்சர்? சசி சந்தேகம்

கொடநாடு கொலை, கொள்ளை சம்பவத்தில் மூத்த அமைச்சர் ஒருவருக்கு தொடர்பிருக்கலாம் என சசிகலா தரப்பு சந்தேகிக்கிறது.

English summary

ADMK Sources said that Sasikala Faction doubt over the Senior Minister's role in Kodanad murder and robbery.