செங்கோட்டை- ஆரியங்காவு அகல ரயில் பாதை திறப்பு .. அமைச்சர் புறக்கணிப்பு

செங்கோட்டை- ஆரியங்கா அகல ரயில் பாதை திறப்பு விழாவில் அமைச்சர் ராஜலட்சுமி கலந்து கொள்ளாதது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Sengottai- New Ariyankavu Broad Rail track was opened today by the Railway minister Suresh Prabhu from Chennai by Video conferencing.