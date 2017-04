பேச்சுவார்த்தைக்காக எஸ்எம்எஸ் கூட அனுப்பினோம்.. ஒரு பதிலும் வரலியே.. கலங்கிய வைத்தியலிங்கம்

ஓபிஎஸ் அணியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது குறித்து எஸ்.எம்.எஸ். அனுப்பினோம். ஆனால் அங்கிருந்து ஒரு பதிலும் வரவில்லை என்று அதிமுக அம்மா கட்சி எம்பி வைத்தியலிங்கம் கூறியுள்ளார்.

English summary

We sent SMS to OPS team. There is no response said EPS team MP Vaithilingam.