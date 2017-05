கூவத்தூர் கும்பலிடம் சிக்கிய ஐஜி செந்தாமரைக்கண்ணன், எஸ்.பி முத்தரசிக்கு புதிய பணியிடம்

கூவத்தூர் ரிசார்ட் பிரச்சினையின் போது காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்ட ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் செந்தாமரைக்கண்ணன், முத்தரசிக்கு புது பணியிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

IPS officers transfered in TamilNadu. J.Mutharasi, Superintendent of Police, has been given the post of Assistant Inspector General of Police, Administration, Chennai.N.K.Senthamarai Kannan, Inspector General of Police, was posted as Inspector General of Police, technical Services, Chennai.