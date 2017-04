நாலைந்து அமைச்சர்கள்தான் கட்சி கிடையாது.. அதிமுக இணைப்பு பற்றி செந்தில் பாலாஜி காட்டம்

இதுவரை அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் யாரிடமும் பேச்சுவார்த்தை குழுவினர் கலந்து பேசவில்லை. எம்.எல்.ஏக்களின் மனநிலை என்ன அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றியெல்லாம் அவர்களுக்கு அக்கறையும் இல்லை என கூறிய

English summary

Ex minister Senthil Balaji says AIADMK merger is going to take place with out getting MLAS consent.