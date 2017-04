உண்ணாவிரதம் இருக்க அனுமதி கேட்டு செந்தில்பாலாஜி மனு... எடப்பாடி.க்கு அதிகரிக்கும் நெருக்கடி!

கரூர் மாவட்டம் குச்சிப்பாளையத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க வலியுறுத்தி முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உண்ணாவிருதம் இருக்க முடிவு செய்துள்ளார்.

English summary

Former minister Senthil Balajee seeking permission for hunger strike in Karur for demaniding medical college in Kuchipalayam Karur district.