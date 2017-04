நான் கர்ப்பம்... படுபயங்கர கவர்ச்சி போட்டோ போட்டு சொன்ன செரீனா!

கர்ப்பமாக இருப்பதாக கவர்ச்சி போட்டோ போட்டு உடனே டெலீட் செய்திருக்கிறார் செரீனா வில்லியம்ஸ்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ace tennis player and winner of 23 Grand Slam titles Serena Williams hinted at her pregnancy on Snapchat