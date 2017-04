நடிகையுடனான நள்ளிரவு சண்டையை கள்ளக் காதலாக கதை கட்டியதால் மன உளைச்சல்- சுகுமாறன்

நள்ளிரவில் சீரியல் நடிகையுடன் மோதலில் ஈடுபட்டதை தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டதால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளதாக தொலைக்காட்சி தயாரிப்பு நிறுவன மேலாளர் சுகுமாறன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 15:46 [IST]

English summary

Sukumaran who took fight with serial actress sabitta roi sacked from the manager post of private Production Company.