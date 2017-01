தீ வைத்த காவலர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை, நடுக்குப்பத்தில் நிரந்தர மீன் சந்தை- ஓ.பன்னீர் செல்வம்

பொதுமக்களின் வாகனங்கள் மற்றும் குடிசைகளுக்கு தீ வைத்த காவலர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சட்டசபையில் ஒ.பன்னீர் செல்வம் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

CM O Panneerselvam has assured in the assembly that the govt will take severe action against the police personnel who torched the public vehicles.