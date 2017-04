ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்.. கெத்தை காண்பிக்க கட்சிகள் கூட்டம் கூட்டுவதால் டிராபிக் ஜாம்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் தங்கள் பலத்தை காண்பிக்க கூட்டத்தை கூட்டுவதால் அந்த பகுதியே போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கிறது.

English summary

RK Nagar by poll held on April 12. Many contestants are contesting in this election. To show their strength, political parties are gathering crowd, so severe traffic jam in that place.