டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக... சாஸ்திரி பவனை முற்றுகையிட்டு மாணவர்கள் போராட்டம்

29வது நாளாக தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து சாஸ்திரி பவனை முற்றுகையிட்டு மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

SFI and DYFI stage protest at Sastri Bhavan in Chennai to support protesting farmers today.