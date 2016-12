ரூபாய் போதும்... தமிழ்நாடே வேண்டாம்... தலைமைச் செயலர் பதவியை மறுத்த சக்திகாந்த தாஸ்!

தமிழக அரசின் தலைமை செயலர் பதவியை சக்திகாந்த தாஸ் ஏற்க மறுத்திருக்கிறார். இதையடுத்தே கிரிஜா வைத்தியநாதன் புதிய தலைமைச் செயலராக நியமிக்கப்பட்டார் என்கின்றன டெல்லி தகவல்கள்.

English summary

Sources said that Economic affairs secretary Shaktikanta Das refused to take over the Tamilnadu Chief Secretary Post.