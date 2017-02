ஊழல் குற்றவாளியின் படத்தை வைத்துக் கொண்டு ஆட்சி நடத்துவது அவமானம் - ஸ்டாலின்

ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்திருந்தால் அவரும் சிறைக்குப் போயிருப்பார் என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். ஊழல் குற்றவாளியின் படத்தை வைத்துக்கொண்டு ஆட்சி நடத்தக்கூடாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK leader MK Stalin has lashed CM Edappadi Palanisamy for holding DA case convict Jayalalitha in his office.