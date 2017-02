தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் மாற்றம்? நிதித்துறை செயலர் சண்முகத்துக்கு வாய்ப்பு?

தமிழக அரசின் தற்போதைய தலைமை செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் மாற்றப்பட்டு புதிய தலைமைச் செயலராக நிதித்துறை செயலர் சண்முகம் நியமிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Sources said that the Finance Secretary Shanmugam who belongs to the 1985 batch will be appoint as new cheif Secretary of TamilNadu.