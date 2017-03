சசிகலா மீதான வழக்குகளை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றுக- மைத்ரேயன் எம்.பி

கூவத்தூரில் எடப்பாடி பழனிசாமி, சசிகலா ஆகியோர் மீது பதிவான வழக்குகளை, சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த எம்.பி மைத்ரேயன் கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK MP Dr Maitreyan has asked the govt to shift all the cases related to Sasikala to CBI immediately.