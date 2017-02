சசிகலாவை சென்னை சிறைக்கு மாற்றுவது சாத்தியமா? ஆச்சார்யா என்ன சொல்கிறார்

பெங்களூர் சிறையில் இருந்து சென்னை சிறைக்கு மாற்றுமாறு சசிகலாவின் கோரிக்கையை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் என்று மூத்த வக்கீல் கூறியுள்ளார்.

English summary

Shifting sasikala to chennai prison should be only decided by Supreme court, particularly in this case since the judgement is uphold by supreme court, so it is impossible to shift sasikala by bengaluru prison administration, says senior advocate Acharya.