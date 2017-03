சென்னையில் தலை விரித்தாடுகிறது தண்ணீர் பஞ்சம்.. ஒரு குடம் தண்ணீர் விலை என்ன தெரியுமா?

சென்னையில் கடுமையான தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளதால் ஒரு குடம் தண்ணீரை ரூ.10 கொடுத்து வாங்கும் அவல நிலைக்கு பொதுமக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Severe water crisis in Chennai, one pitcher water sold for Rs. 10.