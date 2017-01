சசிக்கு எதிர்ப்பு- அதிமுக அலுவலகத்தில் 28 ஆண்டாக எம்ஜிஆர், ஜெ. படங்கள், விற்றவர் தொழிலுக்கே முழுக்கு

அதிமுக தொண்டர்களிடையே சசிகலாவுக்கு எதிர்ப்பு கடுமையாக இருக்கிறது. 28 ஆண்டுகளாக அதிமுக அலுவலகத்தில் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா படங்களை விற்றவர் சசிகலா படங்களை விற்க முடியாது என தொழிலுக்கே முழுக்கு போட்டிருக்கி

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Lalitha and Anbazhagan who sold MGR, Jayalalithaa pictures infront of ADMK office from 1988, now they decided to wind-up the Business because of they can not accept Sasikala as a party leader.