மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் மீது செருப்பு வீச்சு... சேலத்தில் பரபரப்பு

மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் மீது செருப்பு வீசப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Shoe thrown on Central minister Pon.Radhakirshnan in Salem. One person arrested for this. sources says that he is belongs to a students association.