நடிகர் கருணாஸ் கார் மீது செருப்பு வீச்சு.. திருவாடனையில் பரபரப்பு

எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவு அளித்த எம்.எல்.ஏக்களுக்கு எதிர்ப்புகள் நீடித்து வரும் நடிகரும் எம்.எல்.ஏ.வுமான கருணாஸின் காரின் மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் செருப்புகளை வீசியுள்ளனர்.

English summary

Unidentified person shoes threw on Actor and MLA Karuna car in thiruvadanai