தீவிரமடையும் ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டம்.. மதுரை அருகே 60 கிராமங்களில் கடையடைப்பு

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க வேண்டும் என்று கோரும் போராட்டங்கள் தமிழகத்தில் தீவிரமடைந்துள்ளன. மதுரை அருகில் உள்ள 60 கிராமங்களில் கடையடைப்பு போராட்டம் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 9:05 [IST]

English summary

Shops have been closed in 60 villages near Melur in Madurai to support Jallikkattu and demand to lift ban on Jallikkattu today.