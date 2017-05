குற்றாலத்தில் நெருங்கும் சீசன்.. ஏலம் போகாமல் வெறிச்சோடி கிடக்கும் கடைகள்.. வியாபாரிகள் கவலை!

குற்றாலத்தில் சீசன் துவங்குவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும் நிலையில் கடைகள் ஏலம் எடுக்கப்படாமல் இருப்பதால் வியாபாரிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்

English summary

There are no signs that the shops are not goes for the auction as there are signs of starting the season. The merchants are worried.