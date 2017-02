ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் வேண்டாம்... புதுக்கோட்டை முழுவதும் இன்று கடையடைப்பு போராட்டம்

ஹைட்ரோகார்பன் எரிவாயு திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுவதை கண்டித்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முழுவதும் இன்று கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

English summary

Shops will be closed in Pudukottai District today as a protest against the implementation of Hydrocarbon Project.