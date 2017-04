எக்காரணம் கொண்டும் ஓ.பி.எஸ்.,க்கு முதல்வர் பதவி தரக்கூடாது.. புகழேந்தி கொந்தளிப்பு

ஓ. பன்னீர் செல்வத்துக்கு மீண்டும் முதல்வர் பதவி தரக்கூடாது என்று கர்நாடக அதிமுக அம்மா செயலாளர் புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK Karnataka unit secretary V Pugazhenthi has said, should not given cm post for ops