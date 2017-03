சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு பதிலடி... 7 திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிரடி சஸ்பென்ட்?

சபாநாயகர் தனபால் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு பதிலடியாக 7 திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் சஸ்பென்ட் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

TamilNadu Assembly Speaker Dhanapal has Sent showcause notices to Seven DMK MLAs.