குறைந்து வரும் தண்ணீர்… மணிமுத்தாறு அணை மூடல்.. குடிநீர் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் அபாயம்

நீரின் அளவு குறைந்து வருவதால் மணிமுத்தாறு அணை மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Manimutharu dam was closed after inflow reduced at Tirunelveli.