திராவிடம்தான் தென்னிந்திய மக்களின் அடையாளம்.. விட்டுக் கொடுக்காமல் வாதிடும் நடிகர் கமல்

விந்திய மலையில் இருந்து தென்னிந்தியா முழுவதும் பரவி வாழ்வது திராவிடர்கள்தான் என்று தொல்லியல் ஆய்வு ரீதியாகவும் இன ரீதியாகவும் அழுத்தமாக சொல்ல முடியும் என்று நடிகர் கமல் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Kamal Haasan said, “side of the Vindhyas is all Dravidian, from the point of view of ethnicity or archaeology”.