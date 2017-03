சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் இன்று முதல் செங்கோட்டை வரை நீட்டிப்பு: பொது மக்கள் மகிழ்ச்சி

மானாமதுரை வரை இயக்கப்பட்டு வந்த சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை செங்கோட்டை வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 19:33 [IST]

English summary

Silambu Express train Will extent to Senkottai, soythern Railway said