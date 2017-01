தெரு முனைகளில் திரளுங்கள்.. நாம் யாரென்று காட்டுவோம் - சிம்பு அழைப்பு

தெரு முனைகளில், முக்கிய சந்திப்புகளில் திரண்டு மக்கள் அமைதி வழியில் போராட்டம் நடத்த நடிகர் சிம்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

English summary

Actor Simbu has called the people to gather in streets to fight for Jallikattu and asked the people to stage peaceful protests till the end.