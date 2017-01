பாட்டுக்காக கைது செய்வோம் என்கிறபோது என் நாட்டுக்காக, மாட்டுக்காக கைதாகமாட்டேனா? சிம்பு

நாட்டுக்காக மாட்டுக்காக கைதாகவும் தயார் என நடிகர் சிம்பு தெரிவித்துள்ளார். சிம்புவை நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் நேரில் சென்று வாழ்த்தினார்.

English summary

Actor Simbu said that he will ready to face any arrest for Jallikattu issue.