கணவரை விவகாரத்து செய்ய தயாராகிறார் சுசித்ரா.. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க?

தமிழ் திரையுலகில் பல்வேறு சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ள பாடகி சுசித்ரா, தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கணவர் கார்த்திக் குமாரை விவாகரத்து செய்து குறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளார்.

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 10:59 [IST]

English summary

I thing this is the time to divorce my husband because of tamil cinema, can I? Suchitra tweeted on her page.