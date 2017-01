சிறுவாணி அணை வறண்டது... கோவையில் கடும் குடிநீர் பஞ்சம் - தவிக்கும் மக்கள்

வடகிழக்கு பருவமழை ஏமாற்றியதால் சிறுவாணி அணை முற்றிலும் வறண்டு போனது. கோவை நகருக்கு தற்போது சிறுவாணி தண்ணீர் விநியோகம் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 17:15 [IST]

Siruvani water supply has been completely stopped in Coimbatore city.On April 29, 1929, 110 drinking water pipes were set up and six water connections were given in Race Course area. That was the first time that the city received the sweet Siruvani water.