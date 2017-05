அதிகம் படித்த ஆண்கள் இருக்கும் மாவட்டம் எது தெரியுமா.. 2011 சென்சஸ் சொல்றத பாருங்க

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள ஆண்களை விட சிவகங்கை மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆண்களே அதிகம் படித்தவர்கள் என்று 2011ம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தெரிவி

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 16:24 [IST]

English summary

2011 census has revealed that Sivagangai and Pudukottai district’s men are top in education. The last place is Dharmapuri District.