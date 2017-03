சிவகாசி பட்டாசு ஆலையில் வெடிவிபத்து ... 3 பெண்கள் உட்பட 5 பேர் பலி

சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 12:22 [IST]

English summary

Five people, including three women, were killed in a blast caused by exploding firecrackers at Sivakasi town in Virudhunagar district today.