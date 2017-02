சென்னைக்குள் 6 ஐஎஸ் ஏஜெண்டுகள் ஊடுருவல்: சு. சுவாமி திடுக் தகவல்

சென்னைக்குள் 6 ஐஎஸ் இயக்க ஏஜெண்டுகள் ஊடுருவியுள்ளதாக சுப்பிரமணியன் சுவாமி திடுக்கிடும் தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.

Six ISIS agents crossed Pak Rajasthan border and have reached Chennai. India's top anti terror unit on lookout. Porkis are target

English summary

BJP Rajya Sabha MP Subramanian Sway said that Six ISIS agents crossed Pak Rajasthan border and have reached Chennai in his twitter page.