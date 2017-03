இன்னும் 6 எம்.எல்.ஏ.க்கள் தப்பி ஓடினால் எடப்பாடி அரசு காலி.. பெரும் பீதியில் அதிமுக!

கோவை அருண்குமாரை தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் அதிமுகவுக்கு இன்னும் 6 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துவிட்டால் ஆட்சி கவிழ்ந்துவிடுமே என்ற கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளதாம் எடப்பாடி முகாம்.

English summary

Sources said that Six MLAs from Team Sasikala will join to Team OPS very soon.