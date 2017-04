தேமுதிக நகர செயளாலர் சரவணன் கொலை வழக்கில் நான்கு பேர் சரண் - 6 பேர் தலைமறைவு

காஞ்சிபுரம் தேமுதிக நகர செயளாலர் சரவணன் கொலை வழக்கில் நான்கு பேர் காட்பாடி நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After hacking 38 year old DMDK functionary Saravanan to death in Kanchipuram yesterday night by a gang.Six people have surrendered before the Katpadi court.