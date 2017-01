டயர்கள், பழைய பொருட்களை எரித்து போகி.. சென்னையை சூழ்ந்தது கரும்புகை

பழைய பொருட்கள், டயர்கள், பிளாஸ்டிக் ஆகிய பொருட்களை எரித்து சென்னையில் போகி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. இதனால் கரும்புகை சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதியில் சூழ்ந்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Smog triggered by burning of Bhogi bonfires affecting traffic in Chennai and its outskirts.