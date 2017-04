உங்க பேரு கனிமொழியா? பேரைக் கேட்டு வாய்விட்டு சிரித்த ஸ்மிருதி இரானி

திருப்பூரில் ஒரு பெண்ணிடம் பெயரைக் கேட்ட மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி, அவர் கனிமொழி என்று கூறிய உடன் வாய் விட்டு சிரித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக ஷேர் செய்யப்படுகிறது.

English summary

Union Textile Minister Smriti Irani has visited Tirupur knitwear company.She asked one girl name,Kanimozhi and she was laughing suddenly.