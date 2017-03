கப்பல் மூலம் கள்ளநோட்டு கடத்தல்? சென்னை துறைமுகத்தில் 4-வது நாளாக சோதனை

கப்பல் மூலம் கண்டெய்னர்களில் கள்ளநோட்டுகள் கடத்தப்படுவதாக வந்த தகவலையடுத்து சென்னை துறைமுகத்தில் 4வது நாளாக இன்றும் சோதனை நடத்தப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 11:17 [IST]

English summary

4th day of the test is conducted today in Chennai port. On the information of the smuggling of counterfeit money in containers by ship to Chennai port.