பெண்களை லத்தியால் தாக்கிய சென்னை போலீஸ்.. சமூக வலைதளங்களில் மக்கள் கொதிப்பு

சென்னையில் பெண்களை லத்தியால் தாக்கி அடித்த சென்னை போலீஸாரின் செயலுக்கு சமூக வலைதளத்தில் கண்டனங்கள் குவிகின்றன.

Police destroying public property to make it look like students did it. video-4 Shocking truth of #TNJallianwallahbagh pic.twitter.com/8MvOnZu42G

People are airing their ire on Police for their attack non women and youths yesterday in Chennai. They condemn the attacks and posting them in in Social media.