கோவையில் மோடிக்கு கருப்புக் கொடி… 300க்கும் மேற்பட்டோர் கைது

ஈஷா யோகா மைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள கோவை வந்த பிரதமர் மோடிக்கு தபெதிக, விவசாயிகள் சங்கம், சிபிஐ, விசிக சார்பில் கருப்புக் கொடி போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில 300க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Social movement staged black flag protest against Modi’s arrival, 300 were arrested by police.