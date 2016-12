குன்னூர் அருகே மண் சரிவில் சிக்கி 4 தொழிலாளர்கள் பரிதாப பலி

குன்னூர் அருகே கட்டுமான பணியின் போது மண் சரிந்து விழுந்ததில் 4 தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். தடுப்புச்சுவர் அமைக்க குழி தோண்டிய போது விபத்து நேரிட்டது.

English summary

workers involved in the process of forming the barrier wall near Coonoor. The soil collapsed Unexpectedly and fell on the workers. 4 people were died on the spot.