ராணுவ வீரர் மனைவி பலாத்காரம் செய்து படுகொலை.. திருவண்ணாமலை அருகே அதிர்ச்சி

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ராணுவ வீரர் மனைவி ஒருவர் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The wife of a Indian solider has been found stabbed to death at their home in Tiruvannamalai.